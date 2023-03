Česko si připomíná začátek nacistické okupace. Ústupky autoritářům posilují chuť, řekl Vystrčil

„Před 84 lety začala jedna z nejtemnějších kapitol naší historie. Němečtí vojáci vtrhli do svobodného Československa, aby zničili jeho suverenitu. Pro lidi začala hrůzovláda. Oběti si připomínáme s hlubokým smutkem a pokorou,“ napsal na svém Twitteru německý velvyslanec Andreas Künne.

Vor 84 Jahren begann eines der schwärzesten Kapitel unserer Geschichte: deutsche Soldaten marschierten in die freie Tschechoslowakei ein, um ihre Souveränität zu zerstören. Für die Menschen begann eine Schreckensherrschaft. Wir gedenken der Opfer in tiefer Trauer und Demut. 1/4 pic.twitter.com/cDpgxJzSJO — Andreas Künne (@velvyslanec_SRN) March 15, 2023

„15. 3. 1939 ráno zasedla v Kolowratském paláci československá vláda kvůli jednání Háchy a Hitlera. Výsledek známe. Naše historie by měla být poučením nejen pro nás, ale pro celou Evropu. Vše totiž začalo mnohem dřív, když velké země uvěřily, že lze ustupovat a dohodnout se na míru se zlem,“ upozornil předseda Senátu Miloš Vystrčil.

15. 3. 1939 ráno zasedla v Kolowratském paláci čs. vláda kvůli jednání Háchy a Hitlera. Výsledek známe. Naše historie by měla být poučením nejen pro nás, ale pro celou Evropu. Vše totiž začalo mnohem dřív, když velké země uvěřily, že lze ustupovat a dohodnout se na míru se zlem. pic.twitter.com/MwNUsuxo6c — Miloš Vystrčil (@Vystrcil_Milos) March 15, 2023

Vystrčil: Takové režimy nesmí vítězit

Vystrčil připomněl, že okupace s sebou nesla likvidaci občanské společnosti, zavírání vysokých škol a další kroky, které omezovaly svébytnost a samostatnost občanů. „Tohle to všechno trvalo šest roků, jeden měsíc a 19 dní a celkem nacistická okupace znamenala ztráty asi 340 tisíc životů,“ zdůraznil s tím, že jde o připomínku a uvědomění si toho, že nelze ustupovat autoritativním a mocichtivým režimům.

„Jediné, co z toho plyne, je posílení jejich chuti k moci. Kromě toho, že si to tady dnes připomínáme, jeto pro vás také výzva, abychom to nepřipustili a každý na své pozici dělali maximum pro to, aby tyto režimy nevítězily,“ apeloval Vystrčil.