Pavlův inaugurační projev politiky rozdělil. Vládní jsou spokojeni, opoziční měli výhrady

Podle premiéra Petra Fialy (ODS) je důležité, že ve čtvrtek inaugurovaný prezident zmínil spojování společnosti, je to totiž podle něj jedna z úloh hlavy státu. Na vzájemnou spolupráci se těší. Petr Pavel si je podle něj vědom i toho, že je nutné dělat také nepopulární kroky. Očekává od prezidenta také vysvětlování složitých témat.

„To, co bych také ocenil, je jeho zahraničněpolitická orientace. Vlastně mi bylo i velmi blízké to, co delší dobu říkám, že máme být přiměřeně sebevědomí, že si nemáme říkat, že na nás nezáleží a že jsme příliš malí,“ řekl premiér Fiala.

Projev komentoval i ministr sociálních věcí Marián Jurečka (KDU-ČSL). „Já si myslím, že to bylo velmi jasné odlišení od toho, jaká doba doteď tady panovala za předešlého prezidenta, od čeho se jasně distancoval a že chce novou éru výkonu prezidenta nejen dodržováním ústavy, ale i tím, jak chce otevřít Hrad,“ poznamenal Jurečka.

Podle předsedkyně Poslanecké sněmovny Markéty Pekarové Adamové (TOP 09) se prezident ve svém projevu nebál dotknout složitých a nepříjemných témat. Pavel se podle ní chce zaměřit i na komunikaci s veřejností. „Potřebujeme hlas prezidenta ve chvílích, které jsou složité. Ty časy dnes složité jsou, takže potřebujeme od něj povzbuzení a motivaci,“ prohlásila předsedkyně sněmovny.