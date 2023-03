Mynář rezignuje k 8. březnu, sdělila Vohralíková. Ovčáček zatím odchod řeší

„Pan Mynář rezignuje k 8. březnu s tím, že má ještě nějakou dovolenou, tak jsme se domluvili, že si ji vybere a podle toho bude k dispozici,“ sdělila Vohralíková.

V předávání tiskového odboru chce pomoci Ovčáček. I on je ale rozhodnutý odejít. „Odchod z Kanceláře prezidenta republiky aktuálně intenzivně řeším, na stole je již konkrétní postup,“ uvedl Ovčáček. Podle Vohralíkové to bude záležet na domluvě na předání odboru mluvčí nově zvoleného prezidenta Markétě Řehákové. „A pak je připraven skončit k poslednímu březnu,“ dodala.

Už na konci ledna podali výpověď vedoucí sekretariátu prezidentské kanceláře Jaroslav Hlinovský a šéf protokolu Vladimír Kruliš – ten podle některých medií zamíří do kanceláře guvernéra České národní banky. „Nastupující prezident republiky má právo vybrat si svůj tým, tuto pozici chce obsadit sám, považuji tedy tento přístup za samozřejmý,“ sdělil. Hlinovský chce odejít do důchodu. Kruliše podle Vohralíkové nahradí dosavadní český velvyslanec v Bělorusku Tomáš Pernický, Hlinovského pak Radko Hokovský, který dříve působil například v think tanku Evropské hodnoty.

I ředitel administrativní sekce Jan Novák, který na Hradě pracoval pro prezidenty Václava Klause i Miloše Zemana, už nabídl novému vedení rezignaci. „To neznamená odchod z kanceláře prezidenta, místo zde jsem si odpracoval,“ uvedl. Pokračovat by chtěl ve vedení Správy Pražského hradu. Post získal ve výběrovém řízení. „Kolem mě se dostává spousta zpráv o nejrůznějších lidech z kanceláře Pražského hradu, ale dokud s těmi lidmi nebudu mluvit, tak nebudu říkat, co s nimi bude, nebo nebude,“ řekla k tomu Vohralíková.