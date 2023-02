NBÚ se zabývá utajovanými žádostmi o abolice, čeká na vyjádření Hradu

„NBÚ se danou věcí zabývá. V současné době zjišťuje všechny relevantní skutečnosti a v rámci tohoto postupu vyzval Kancelář prezidenta republiky k podání vysvětlení,“ uvedl mluvčí NBÚ Jaromír Kadlec s tím, že lhůta pro vyjádření stále běží. „Po obdržení tohoto vyjádření rozhodne NBÚ o dalším postupu v dané věci,“ doplnil.

Úřad bude zkoumat to, jestli prezidentská kancelář dokumenty k abolicím utajila oprávněně. Podnět k prověření podala místopředsedkyně Poslanecké sněmovny Olga Richterová (Piráti), jak upozornil Deník N. „Převádění dokumentů do režimů utajení má v legislativě jasně stanovená pravidla, která si nelze upravovat nebo ohýbat dle vlastních zájmů a potřeb,“ uvedla Richterová s tím že NBÚ by měl prověřit i to, kdo dokumenty připravoval a kdo s nimi nakládal.

Hrad přiznal existenci dvou dokumentů

Se zjištěním, že prezident Zeman loni v létě požádal premiéra Fialu o spolupodpis abolice ve dvou kauzách týkajících se jeho spolupracovníků, přišel Deník N. Podle serveru chtěl zastavit prověřování skartace vrbětické zprávy a úniku tajných informací z BIS. Fiala údajně žádost odmítl, veřejně to ale nekomentoval. Zeman pak popřel, že by chtěl abolici udělit.

„Z toho prostého důvodu, že v těchto dvou věcech neprobíhá, pokud alespoň vím, žádné trestní stíhání. A abolice je zastavení trestního stíhání,“ reagoval Zeman. V případě abolice nicméně prezident může také nařídit, aby bylo zastaveno už prověřování kauzy, které případnému stíhání předchází.