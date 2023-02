Tarifní ceny plynu budou klesat pomaleji než burzovní, protože loni naopak pomaleji rostly, říká ekonom

Nemyslí si, že by hrozilo, že by se prudké zvýšení cen z loňska ještě opakovalo. Nynější ceny, za které se obchoduje plyn na burze, jsou zhruba dvojnásobné oproti běžné úrovni před pandemií covidu-19, loni byly ještě asi sedmkrát vyšší.

Ekonom Bartoň se tomu nediví. Není to podle něj neobvyklé, když je nutné, aby se na takovém opatření nejprve shodli politici. „Tak je to vždy s regulacemi. Přicházejí většinou – právě kvůli tomu, než se na tom politici dohodnou – až v momentě, kdy už pro to přestává být ta potřeba,“ upozornil.

„Ale tak velký problém jako loni by to být neměl. Samozřejmě velkým způsobem pomohla letošní zima. My ji opustíme – to už dnes víme – s mnohem plnějšími zásobníky, než je v dohledné paměti,“ podotkl Petr Bartoň.