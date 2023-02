Anna dvacet let pracovala jako architektka na Ukrajině. Své znalosti nyní uplatňuje i v Česku

Voďanická dvacet let jako hlavní architektka stavěla obchodní domy a rezidenční komplexy na Ukrajině. Hned druhý den války musela domov s dětmi opustit. Nyní začíná ve svém oboru od nuly – v nové zemi a v novém jazyce. „Neznám ještě všechny ty stavební normy, co jak musím dělat. Proto začínám jenom jako projektantka, ale jsem moc ráda, že to můžu dělat,“ říká.

Většinu pracovního času tráví Anna v kanceláři a na různých projektech spolupracuje s českými kolegy. „Měla velmi zajímavé portfolio, co se týče zkušeností a co měla za sebou v rámci její práce na Ukrajině, takže jsme ji vzali a dali šanci stejně jako jakýmkoli novým kolegům a obhájila se. Je dobrou součástí týmu,“ uvedl jednatel společnosti Prochazka & Partners Radek Procházka.

Večer se Anna vrací domů a stará se o své děti. Což je jediná věc, která se po 24. únoru v jejím životě nezměnila. „Cítíme se jako doma, protože jsme tady už dlouho. Učíme se, studujeme a bydlíme tu. A Češi už jsou jako naše rodina,“ říká její syn Denys.

Zatím si budují život v Česku. Zároveň si nejvíc přejí, aby už ruská agrese proti Ukrajině skončila. Poté by se Anna ráda podílela na rekonstrukci své země.