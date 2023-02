Pavlová v roli první dámy může svým příběhem oslovit a nemusí dělat charitu, shodují se odborníci

Politoložka je přesvědčená, že hlavní je autenticita nebo osobní příběh, který první dáma může vnést do politiky. „Umožňuje nastavovat témata nějakým osobním příběhem. Pavlová téma samoživitelství a téma rovnosti žen a můžu nevybrala náhodou. Přímo souvisí s jejím osobním příběhem, to vnímám jako velice důležité, i protože ta role je symbolická. Jakási možnost lidem přiblížit určitá témata jiným způsobem, než tím tradičně politickým nebo tradičně diplomatickým,“ vysvětlila politoložka.

„Role reflektuje nějaké zaměření společnosti a pochází z doby, kdy jsme opravdu byli zvyklí na to, že žena stála po boku svého manžela a její profesní identita ustupovala do pozadí,“ řekla Durnová s tím, že v zahraničí se to už moc nestává. Důkazem je manželka amerického prezidenta Jill Bidenová, která si ponechala práci učitelky vedle role první dámy USA.

„Samozřejmě první dáma má být oblíbená, tím či oním způsobem má stát po boku svého manžela, ale zda se musí věnovat charitativní činnosti nebo dobročinnosti, to je do jisté míry věcí volby,“ myslí si Žantovský.

Podle Žantovského mnohé první dámy stereotypům neodpovídají. Také si myslí, že to nezačalo až změnami ve společnosti. „Eleanor Rooseveltová byla velká diplomatka a zasloužila se obrovskou měrou o přijetí univerzální deklarace lidských práv, byla to samostatná profesionálka vedle svého muže,“ upozornil.

Že Pavlová překvapí v roli první dámy, Durnová nevylučuje. Nemusí to podle ní končit politickou kariérou, ale třeba sociální agendou. „Souvisí to asi s tím, že když se dostanete blíže k politice a pozorujete diplomatické vztahy, tak máte lepší vhled a nějaký nápad, který s tím souvisí a když to spojíte s autentickým příběhem, tak to může oslovit poměrně hodně lidí,“ uzavřela politoložka.