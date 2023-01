Pavel zvítězil i v České Čermné, kde má chalupu. Babiš v obci u Čapího hnízda

V kampani Pavla podpořili i další obyvatelé České Čermné, minimálně jeden z nich si tematicky vyzdobil okolí domu. Ne pro všechny šlo o favorita – většina místních přesto volební výsledek slavila v tamní hasičské zbrojnici. „Já jsem ho volil, protože to je sympatický chlap,“ svěřil se Radek Balcar.

V České Čermné potkávají místní generála ve výslužbě Pavla pravidelně. A právě starosta obce Tomáš Kulhánek Pavlovu kandidaturu podpořil jako její občanský navrhovatel. „Nějaký čas se přátelíme, navštěvujeme se. Oslovil mě a já jsem to s radostí přijal,“ vzpomíná Kulhánek.

„Známe se hrozně dlouho, zapojil se tady mezi nás, je to náš kandidát, bereme ho za svého,“ přidal se další z obyvatel České Čermné Karel Šolc. Jeho slova potvrzují i výsledky voleb, Pavel v obci získal bezmála 85 procent hlasů. V „domovském“ Černoučku bylo jeho vítězství ještě drtivější – 91 procent.

Úspěch Babiše u Čapího hnízda

To v Olbramovicích, které sousedí s Čapím hnízdem, přesvědčil voliče o něco více Andrej Babiš. Získal tam těsně přes polovinu hlasů. Předseda ANO zároveň uspěl ve dvou ze tří míst, kde má koncern Agrofert velké masozpracující závody.

Lístek do urny pro Babiše vhodil v Olbramovicích i Milan Svrček. „Snad pro nás ještě něco udělá, a hlavně pro důchodce. A je to soused,“ zmínil. Řada místních si na Čapím hnízdě našla zaměstnání – i díky tomu má podle starosty Olbramovic Ivana Nováka Babiš v obci takovou podporu. „Něco tady vybudoval. A myslím, že je to něco dělaného srdíčkem,“ pochvaluje si. Babišovo vítězství v obci ale nakonec bylo hodně těsné, o pouhých jedenáct hlasů.