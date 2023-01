Zápas o jadernou energetiku není u konce, shodují se Síkela a Špicar

Podle mnoha expertů ale už účty za elektřinu a plyn nikdy neklesnou na úroveň z doby před pandemií. Síkela se domnívá, že je potřeba se naučit k energiím přistupovat jinak. „A možná to bude mít pozitivní dopad v tom, že se více začneme věnovat tématům, jako je energetická účinnost, energetické úspory. Což jsou procesy, které budeme i dotačně podporovat,“ řekl. Tyto procesy podle něj můžou mít za důsledek to, že ačkoliv už účty možná neklesnou pod předpandemickou úroveň, nebudou ale ani vyšší.

Špicar však upozornil, že záležet bude také na tom, jak racionální bude země v energetice obecně – a to jak na úrovni národní, tak i evropské. „Česká republika bude muset i nadále vybojovat mnoho bitev, jako například bitvu za jadernou energetiku a její budoucnost,“ řekl s tím, že na evropské úrovni ještě vyhráno není. Za potřebný Špicar považuje i rozvoj obnovitelných zdrojů energie, společné nákupy v rámci Evropy či dobudování infrastruktury. „To jsou věci, které musíme dotáhnout, jinak to bude s energiemi i nadále velmi špatné,“ zdůraznil.

S tím souhlasí i Síkela. Také podle něj bitva o jadernou energetiku není dobojována. „Ta velká ano – tím, že se dostalo jádro do taxonomie jako nízkouhlíkový zdroj. Ale my tam potřebujeme ještě dostat to, čemu já říkám jaderné deriváty nebo vedlejší produkty. A to je například to, aby výroba vodíku z jádra byla uznána jako nízkouhlíkový vodík a nebo abychom mohli používat například i evropské peníze na to, že použijeme jaderné teplo v rámci modernizace teplárenské soustavy České republiky,“ přiblížil Síkela.

Prostor pro zlepšení v oblasti úspor

Od loňského 1. října do letošního 16. ledna se spotřeba plynu v České republice meziročně snížila o více než 800 milionů metrů krychlových. Podle Síkely Česko předtím plýtvalo. „Ceny energií byly velmi nízké,“ podotkl. Upozornil, že na jednotku vyrobeného HDP země spotřebuje dvakrát více energií, než je evropský průměr. V rámci domácností je podle něj pak spotřeba o třicet procent vyšší, než je evropský průměr.

Špicar souhlasí, že tuzemská ekonomika má prostor pro zlepšení v oblasti energetických úspor. Upozornil ale, že v kontextu čísel týkajících se HDP je třeba brát v úvahu, že Česko je nejprůmyslovější ekonomikou v celé Evropské unii.