Andrej Babiš je pracovitý a vzdělaný a republice by mohl pomoct, míní jeho příznivec Váňa

„Na malých vesnicích se zdálo, že Babiš vyhraje o parník, ale pak se začala sčítat velká města, takže to dopadlo, jak to dopadlo,“ řekl žokej Josef Váňa, který v roce 2020 působil jako člen rady Karlovarského kraje pro tělovýchovu a sport.

Momentálně podporuje Andreje Babiše, aby se „vyrovnaly síly s vládními stranami“. Domnívá se, že kdyby se předseda hnutí ANO stal prezidentem, tak by dokázal mírnit vládní návrhy.

„Já si myslím, že on ve své funkci premiéra po celém světě určitě nedělal ostudu. Kde byl, tam to mělo úroveň. Já si myslím, že člověk je to pracovitý, vzdělaný a že by jako prezident mohl republice pomoct,“ popsal Váňa svého favorita.

Žokej na něm vyzdvihuje i to, že „pracuje pro lidi“. Agrofert podle něj pomáhá různými akcemi, například i koňskému sportu. „Zastávám se ho jako člověka, který by jako prezident byl určitě dobrý.“

Váňa si také myslí, že na rozdíl od generála ve výslužbě Petra Pavla by Andrej Babiš dokázal vyvolat jednání o míru v rusko-ukrajinské válce.

Váňa vzpomínal na prezidentskou kampaň Andreje Babiše

„Když jsem byl na několika mítincích s panem Babišem, například na Sokolovsku nebo v Slavkově, tak tam byli zaplacení lidé, kteří ta setkání záměrně rušili, protože to, co tam plácali, nemělo hlavu ani patu. Byly to jen uměle vyvolávané negativní směry. Pravda je ta, že když jsem kandidoval do Senátu a jezdil jsem po obcích, tak jsem narazil na podobné věci,“ popsal Váňa.

Babiš se již musel omluvit za podobná obvinění, že v roce 2018 byli demonstranti na protestech proti jeho vládě zaplacení.

Pokud by Babiš před druhým kolem přijel do Karlovarského kraje, tak by ho Váňa přišel podpořit. I své blízké okolí bude přesvědčovat o volbě předsedy hnutí ANO.