Anketa s Karlem Divišem: Jako prezident bych chtěl častěji vystupovat na vládě nebo v parlamentu

Kde byste jako hlava státu bydlel a úřadoval?

Já bych bydlel, pokud možno, v nějakém normálním, civilním bytě. Nechci bydlet na Hradě ani tam příliš úřadovat. Chtěl bych být co nejvíce v terénu mezi lidmi, takže by se možná hodil i nějaký obytňák, abych co nejvíce mohl objíždět Českou republiku.

Měl by podle vás mít prezident víc pravomocí, stejně, nebo méně?

Pravomoci prezidenta bych nechal nastavené tak, jak jsou. Chtěl bych využít toho, abych častěji vystupoval na vládě nebo v parlamentu – protože si myslím, že by prezident měl být jakousi protiváhou úřadující vlády. Vláda sestaví „stojedničku“, a pak v podstatě může čtyři roky vládnout. Prezident by tak měl být takovým ambasadorem, stát na straně lidí, a třeba i pomoci a někdy domluvit vládě, když se neplní to, co se slíbilo.

A poslední otázka – jak si představujete spolupráci s vládou a oběma komorami parlamentu?

Chtěl bych s oběma komorami parlamentu spolupracovat na svých vizích. Ty jsou tři základní: měli bychom být postaveni na vzdělanostní ekonomice, měli bychom se vrátit k Baťovu principu – to jest propojení municipality, lokálních firem, regionální ekonomiky, lokálního školství – také výrazně posílit obranyschopnost země. Snad všichni uznají, že to jsou vize, které nám mohou pomoci dopředu. Myslím si, že se všemi stranami v parlamentu by se dala najít společná řeč na tato témata.