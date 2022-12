V Čechách i na Moravě se opět tvoří ledovka, v okolí Prahy nevyjely některé autobusové spoje

Provoz příměstských autobusů v okolí Prahy je kvůli ledovce opět výrazně omezen, týká se to desítek linek. Některé spoje ráno vůbec nevyjely, jiné nezajíždějí do všech míst. Na Twitteru o tom informovala Pražská integrovaná doprava (PID). Výstraha před ledovkou platí pro Prahu a větší část středních Čech do středečních 13:00.

„Největší problémy hlásí západ, především Slánsko,“ uvedla PID. Větší množství problémů je také na Rakovnicku. Všechna omezení aktualizuje PID na svém webu. Podobná situace byla v okolí hlavního města také v úterý.

⚠ Ledovka opět výrazně komplikuje provoz autobusů. Největší problémy hlásí západ, především Slánsko. Podrobnosti průběžně aktualizujeme na našem webu. Se zpožděním je ale třeba počítat v celé síti PID.https://t.co/RKHbHP7WoH pic.twitter.com/Ja7fkncPMl — PID (@PIDoficialni) December 21, 2022

Silnice ve středních Čechách jsou ve středu ráno holé a mokré, sjízdné se zvýšenou opatrností. Ledovka je například na Kladensku, řekl pracovník dispečinku krajské správy a údržby silnic. Řidiči by měli být opatrní. Auta uvízla například u obce Mšeno na Mělnicku. Podle policie jsou nehody spíše menší bez vážných následků.

„Místy je to ledovka, v noci jsme nasadili 123 sypačů, vše je chemicky ošetřené, silnice by měly být sjízdné, samozřejmě se zvýšenou opatrností, nejvíc ledovky je na Kladensku,“ uvedl dispečer. Podle serveru dopravniinfo.cz prší na Mělnicku, mrholí na Berounsku, Benešovsku a Rakovnicku.

Silnice v Libereckém kraji jsou sjízdné s opatrností. Kvůli namrzlým silnicím autobusy na dvou meziměstských linkách na Českolipsku nejely do některých zastávek, nesjízdný pro ně byl úsek mezi Dubou a Dřevčicemi a také mezi Blíževedly a Kozly.

Vozovky v kraji jsou po chemickém ošetření převážně mokré nebo vlhké, při přeháňkách ale na ně dopadá místy mrznoucí déšť. Led nebo zbytky zledovatělé vrstvy jsou na silnicích třetích tříd v Lužických horách na Českolipsku, zledovatělá vrstva krytá posypem je na silnicích nižších tříd v Jizerských horách a části Krkonoš na Semilsku. Místy tam viditelnost snižují i mlhy.

Rovněž silnice na Vysočině jsou sjízdné jen se zvýšenou opatrností. Hlavní tahy jsou po solení mokré, někde se zbytky sněhu, který leží i na silnicích nižších tříd. Sjízdnost zhoršuje namrzající déšť a mlha. Kvůli námraze se mohou ohýbat a lámat větve.

Přes kraj přešly dešťové přeháňky, voda začala na podchlazeném povrchu namrzat. Do terénu vyjelo asi sto sypačů. Namrzají také stromy, které se lámou a padají na silnice. Hasiči je od úterního večera odstraňovali asi na deseti místech.