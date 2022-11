Vytíženým záchranářům by podle šéfa jejich asociace mohly pomoct déle otevřené ordinace praktiků

„Když dýchám pusou, mám v ní sucho. Teď mám ale rýmu a ucpaný nos, takže se dusím. Pošlete mi sanitu?“ ptal se například jeden z volajících. „Bolí mě břicho, šla jsem do nemocnice, ale je tam moc lidí, tak jsem šla domů. Můžete pro mě přijet?“ zněl další dotaz na krizové lince.

Podle záchranářů by mohlo pomoct třeba rozšíření pohotovostí nebo to, kdyby ve větších obcích měla vždy jedna ordinace otevřeno alespoň do sedmi večer.

„Dovedu si představit, že nějaká diskuze v tomto směru může existovat, ale klíčové je, že by to musela provázet příslušná odměna,“ uvedl k tomu ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09).

Někteří lidé naopak podle zdravotníků často otálejí se zavoláním záchranné služby. Prvně se obracejí třeba na příbuzné. Nejčastěji jde o starší osoby. Tím se prodlužuje doba, kdy je pacient s akutním problémem bez pomoci, a to může mít – stejně jako zbytečný výjezd sanitky – fatální následky.