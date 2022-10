Dodavatelé rozesílají „zastropované“ rozpisy záloh

Zálohy dodavatel musí snížit, pokud by přesáhly vládou stanovený strop – u elektřiny šest korun za kilowatthodinu, u plynu jsou to tři koruny za kilowatthodinu. „Ty ceny nejsou nízké a nebudou tak nízké, jako v minulých letech. Ale jsou takové, aby je naprostá většina domácností a firem unesla. A pro ty ostatní, kteří to bohužel neunesou, je připraven sociální systém,“ uvedl ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS).

Ten ale podle opozice nestačí. Navrhuje proto zastropování cen přímo u výrobců. „Aby byla cena stejně vysoká jako před dvěma nebo před čtyřmi lety. Abychom nemuseli žádat o sociální dávky,“ zdůvodnil předseda poslaneckého klubu SPD Radim Fiala.