Expolicista má za vraždu sousedky a podpálení bytu strávit 28 let za mřížemi

Podle většiny oslovených znalců byl muž při napadení sousedky i matky příčetný a pervitin hrál v jeho počínání jen podpůrnou roli. Opačný názor zastával pouze posudek bohnické psychiatrické nemocnice, podle nějž toxická psychóza u muže vymazala jak ovládací, tak rozpoznávací schopnosti. V takovém případě by bylo možné odsoudit pachatele pouze za opilství.

Státní zástupkyně žádala 30 let odnětí svobody, soud uložil o dva roky méně. „Vzali jsme v úvahu, že pan obžalovaný je prostě nemocným člověkem,“ vysvětlil Slavík.

„O pachatelství pana obžalovaného nebylo sporu. Spornou otázkou zůstávalo, zda se jednání dopustil – když to řeknu lidově – při smyslech, či zda účinek drogy, kterou si předtím aplikoval, měl tak významný vliv na jeho chování,“ shrnul předseda senátu pražského městského soudu Lukáš Slavík. Soud se v tomto ohledu přiklonil k závěrům revizního posudku.

To také pražský městský soud původně udělal, když muži uložil trest v délce 13 let a čtyř měsíců odnětí svobody, což bylo za opilství a další mužovy trestné činy maximum možného. Odvolací soud ale poté označil bohnický posudek za nepřesvědčivý, mužovy nejzávažnější skutky vrátil k novému projednání a nařídil vypracování revizního posudku. Ten dospěl k závěru, že muž je sadomasochistou a že nelze prokázat, že by v době spáchání vraždy trpěl psychózou.