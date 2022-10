Stavební zákon kritizují profesní komory, obce změny vítají. Vláda o něm začala jednat

Ačkoli se často říká, že se v Česku staví pomalu, není to přesné. To, co trvá dlouho, často není samotná stavba, nýbrž čekání na povolení. „V dnešních podmínkách to znamená několikaletý proces. Jde o desítky dokumentů, desítky povolení a razítek, většinou v papírové formě,“ popsal mluvčí jedné z velkých stavebních firem Ondřej Šech.

Podle dat Světové banky trvalo vyřízení stavebního povolení v roce 2019 v České republice průměrně 246 dní. V Německu a Polsku byla průměrná délka řízení zhruba poloviční a v celosvětovém srovnání by bylo možné dosáhnout ještě podstatně lepších čísel. Nejrychleji pracují úřady v Jižní Koreji či Singapuru, kde trvá vyřízení stavebního povolení zhruba měsíc.