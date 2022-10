Česko čeká teplý víkend, v neděli vystoupají odpolední teploty až k 21 stupňům

„Čtvrteční ráno je vcelku chladné. Teplota se pohybuje nejčastěji od šesti do dvou stupňů Celsia, jen na jihovýchodě a na západě dosahuje při nízké oblačnosti až devíti stupňů,“ uvedli meteorologové. Nejnižší teploty naměřili v Jizerských horách a na Šumavě. Nejnižší teplotu, minus 3,3 stupně Celsia, hlásil Kořenov, Jizerka-rašeliniště. Kolem minus třech bylo i v Bedřichově na Nové Louce nebo na šumavské stanici Kvilda-Perla.

V dalších dnech by měla být rána podle meteorologů citelně teplejší. „Teploty by se minimálně do začátku příštího týdne měly pohybovat kolem deseti stupňů. V polovině příštího týdne by měl nastat pokles ranních teplot,“ uvedli.