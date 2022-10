Senát nebude prodlouženou rukou vlády, tvrdí Vystrčil

Zároveň se nynější předseda Senátu ohradil proti tomu, že by byl odtržený od reality místních obyvatel na Jihlavsku. „Já jsem nevěřil svým očím, protože já jsem s lidmi pořád (…). Když tam někdo, kdo tam skoro několik let nebyl, nebo se s lidmi nebavil, začne vykládat, že jsem odtržený a žiju v nějaké bublině, připadá mi to úplně absurdní,“ řekl.

Způsob kampaně druhé strany poté označil Vystrčil za nečekaný a jako „další úroveň politiky“. „Bylo to dno, které neznám. Kampaň sledujete a říkáte si, jak se tomu přizpůsobit. Jediná snaha je toho druhého zatáhnout do bahna. Chce vyvolat diskuzi a začít vyvracet. Jenže to je člověk, který má několik vlivných médií, týmy lidí a mnoho peněz. Jediná možnost tak pro mě byla chovat se dál slušně a doufat, že lidé uvidí, jak děláme to, co vždycky,“ doplnil.

Senát bude nezávislý na vládě, říká Vystrčil

Po volbách do třetiny horní komory podle Vystrčila nebude Senát kvůli svému složení pouze automaticky prodlouženou rukou vlády. „Lidé jsou nezávislí, zvolení přímo a jsou zvyklí prosazovat svůj názor i v rámci dané strany. Jsou zvyklí ve stranách rebelovat nebo zastávat jiný názor, protože to k demokratické straně patří,“ odmítl senátor bezmeznou loajalitu vůči všem vládním návrhům.

„Pokud je ale v Senátu většina senátorů zvolená za vládní strany, je logické, že budou mít ve většině případů podobný názor. A tudíž těch konfliktů je potom méně, ale to neznamená, že jsou závislí a poslouchají. Znamená to, že je méně konfliktů,“ vyjádřil se.

Dodal také, že pokud ho senátorský klub ODS a TOP 09 znovu navrhne na pozici předsedy Senátu, nabídku přijme. Odmítl však, že by ho koalice SPOLU doporučila jako prezidentského kandidáta. Svoje rozhodnutí o postupu v prezidentských volbách má totiž vládní uskupení oznámit během úterý. Kromě toho, že on s kandidaturou nepočítá, se k postupu odmítl vyjádřit, dokud jej nepředstaví předsedové vládních stran.