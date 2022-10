Historik Zubov opouští Rusko. Putinův kritik bude učit na Masarykově univerzitě

„Vážení přátelé, včera večer jsme překročili hranice Finska, doslova na poslední chvíli před jejich zavřením. Velmi mě bolí, že jsem musel tento krok udělat. Doufám, že jen dočasně, na krátkou dobu,“ uvedl historik v příspěvku na sociální síti v pátek ráno.

Andrej Zubov je dlouhodobým kritikem politiky Vladimira Putina. V roce 2014 byl poté, co se kriticky vyjádřil k ruské anexi Krymu, propuštěn z Moskevského státního institutu mezinárodních vztahů.

V roce 2019 Masarykova univerzita Zubovovi udělila čestný doktorát. „Mohu potvrdit, že držitel čestného doktorátu Masarykovy univerzity profesor Andrej Borisovič Zubov, uznávaný expert na dějiny evropské filozofie, dějiny náboženství a ruskou a srovnávací historii, opustil Moskvu i Rusko a aktuálně by se měl nacházet ve Finsku. S panem profesorem jsme domluveni, že pokud vše zdárně proběhne, měl by v průběhu několika následujících dní přicestovat do Brna,“ řekl mluvčí univerzity Radim Sajbot s tím, že další podrobnosti bude možné zveřejnit až po příjezdu Zubova do moravské metropole.