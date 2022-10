Senátorkou za obvod Plzeň-město se stala Daniela Kovářová

„Jsem ráda, že se u nás potvrdilo, že volby se nevyhrávají z křesla pracovny, ale že je třeba se zvednout a jít za voličem a mluvit s každým z očí do očí. Tak jsem vedla kampaň – ne přes média, ne přes stovky plakátů a ne přes desítky billboardů,“ řekla.

S ježděním za voliči Kovářová nepřestane, čeká ji prý děkovné turné do všech měst a obcí. Za předčasné označila otázky, v jakých výborech by se chtěla v Senátu angažovat nebo jaký klub by jí byl nejbližší. „Musím se podívat, jak to nakonec dopadne a kdo v Senátu nakonec zasedne. Jací lidé s jakými prioritami a preferencemi,“ dodala právnička a exministryně spravedlnosti.

„Prohru přijímám, evidentně jsem neoslovil se svým programem dostatečné množství voličů na rozdíl od mé konkurentky,“ reagoval na výsledky voleb neúspěšný kandidát, starosta Přeštic Karel Naxera z TOP 09, kandidující za koalici SPOLU.

Naxera i Kovářová uspěli ve svých městech a obcích. Kovářová ve „svých“ Štěnovicích u Plzně získala 66,98 procenta hlasů, Naxera naopak vyhrál v Přešticích, kde mu dalo hlas 53,19 voličů.

V 1. kole získala Kovářová 21,96 procenta hlasů, druhý Naxera 22,93 procenta hlasů. V obvodu Plzeň-město 7 usilovalo letos o senátorský post sedm kandidátů.

V roce 2016 zvítězil v Plzni - městě 7 Václav Chaloupek (OPAT). Ve 2. kole získal 60,71 procenta hlasů. Druhá skončila Dagmar Terelmešová (ČSSD). Voleb se zúčastnilo osm kandidátů.