V Česku začínají komunální a senátní volby

Komunální volby patří pro komisaře a statistiky k těm nejnáročnějším na zpracování. „Mají to specifikum, že mají velké množství kandidátů. Pro letošní volby je to přes 195 tisíc kandidátů,“ vysvětluje Eva Krumpová z Českého statistického úřadu. Před čtyřmi lety to bylo ještě o zhruba dvacet tisíc více.

Na zpracování dat se bude v ČSÚ podílet přibližně dva a půl tisíce lidí, jednak kmenových zaměstnanců, jednak bývalých pracovníků.

Voliči tradičně mohou na rozdíl od sněmovních nebo krajských voleb kombinovat jednotlivé kandidátky. „Mohou křížkovat jak volební strany, tak konkrétní kandidáty, což potom vyžaduje velkou preciznost při sčítání hlasů,“ přibližuje náměstek ministra vnitra Petr Vokáč.

Hlasovací lístky by již voliči měli mít ve svých schránkách. Získat je mohou ale i ve volebních místnostech. Ty jsou nejčastěji ve školách nebo obecních a městských úřadech. Komise místnosti otevřou ve 14:00 a volit bude možné až do 22:00. Hlas lze odevzdat i v sobotu od 08:00 do 14:00 odpoledne.