Ministerstvo průmyslu vyhlásilo aukce na podporu obnovitelných zdrojů energií

„Je to jedna z nejběžnějších a velmi transparentních forem, která se v Evropě používá. Předpokládáme, že ty aukce budeme každý rok navyšovat,“ vyjádřil se ministr průmyslu Jozef Síkela (za STAN). V příštím roce by se podle něj mohly týkat zdrojů o celkovém výkonu 72 megawatů. To můžou být desítky elektráren.

Aukce využívá stát poprvé, v posledních letech přispíval pouze na výstavbu nových obnovitelných zdrojů a na provoz těch stávajících. Zájemci mohou své projekty přihlašovat od 5. října do 7. prosince. U větrných elektráren je podmínkou přidělení podpory uvedení do provozu nejpozději na konci roku 2025, doplnil Ekonomický deník.