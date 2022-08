České Švýcarsko zřejmě opustí většina hasičů a techniky

Zásah v národním parku České Švýcarsko by v pátek mohl skončit likvidací požáru. Už dříve to řekl generální ředitel hasičů Vladimír Vlček s tím, že v každém případě opustí park většina hasičů i techniky. Hasiči by také mohli předat správě národního parku poslední hašené území. Ředitel by se měl dopoledne k situaci vyjádřit.