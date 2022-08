Vyhláška o regulaci vytápění je jen airbag, kontroly chodit nebudou, ujišťuje ministerstvo

Také prezident Asociace poskytovatelů sociálních služeb Jiří Horecký chce k vyhlášce dát negativní připomínku. Zmínil, že dvacet stupňů Celsia například v domovech pro seniory, které ministerstvo navrhuje, může být probém. „Máme průměrný věk seniorů 86 let a u těchto lidí je udržení tepla problematické,“ podotkl s tím, že každý teplotu vnímá jinak. „Jsou senioři, kteří jsou aktivní, a jsou senioři, kteří jsou upoutáni na lůžko. (…) Jejich omezení a potřeby jsou rozdílné,“ dodal s tím, že si dokáže představit snížení teploty o jeden stupeň, „aby to nezasáhlo do kvality života seniorů v těchto zařízeních.“

Připravovanou vyhlášku však kritizuje například i prezident prezident Asociace hotelů a restaurací Václav Stárek. „Chápu, že u veřejných budov se může snížit spotřeba, ale pro hotelové provozy je to nepředstavitelné. Těžko vysvětlíme lidem, že se nevykoupou v bazénu, protože tam je snížená teplota, nebo mají méně stupňů v pokoji.“ Připomněl, že zákazníci si zde platí za službu a pro hotely to může být likvidační záležitost.

Podle prezidenta Asociace ředitelů základních škol Luboše Zajíce je jedna věc nařízení a druhá věc realizace. „Situace je taková, že řada otopných systémů ve školách je zastaralá. Mají příliš velkou spotřebu, řada systémů není regulovatelná tak, že by bylo možné například zvlášť vytápět jednotlivé třídy,“ podotkl s tím, že do budoucna bude třeba najít ekonomičtější způsoby vytápění.

V interiérech alespoň 18 stupňů

Podle Ladislava Štěpána z Ústavu veřejného zdravotnictví Univerzity Palackého v Olomouci je vliv teploty v bytech na lidi nezanedbatelný. „Jedním ze zásadních vlivů je teplota venku. Rozdíl mezi interiérem a exteriérem by měl být co nejmenší,“ podotkl s tím, že v létě by se tak nemělo přehnaně klimatizovat a v zimě je menší teplota v bytě namístě.

Světová zdravotnická organizace ve svém doporučení uvádí, že interiéry by měly být vytápěny alespoň na 18 stupňů. Podle Štěpána je přetápění nešvarem hlavně ve veřejných prostranstvích, kde je pak větší riziko šíření respiračních infekcí. V případě domácností je pak dokumentováno, že lidem se ve vyšší teplotě hůře spí.

„Teplota je velmi individuální. Při spánku potřebujeme spíše nižší teploty - kolem 18 stupňů, ale neměli bychom jít pod 15 stupňů – to je považováno za mírně rizikovu teplotu,“ dodal. V případě domovů pro seniory podle něj WHO uvádí, že by se měly teploty pohybovat nad 20 stupňů Celsia, což platí i v případě nemocničních oddělení s novorozenci.

K šetření své obyvatele vyzvaly už některé evropské státy. Například v Německu již padají konkrétní návrhy na úspory. Podle zpravodaje v Německu Pavla Poláka chce například Norimberk přestat osvětlovat historické budovy v noci, aby ušetřil elektrickou energii. „Je to zkrátka celá řada opatření, která musí německá města přijmout. Spotřeba se musí omezit. Starostové měst už předkládají návrhy,“ podotkl s tím, že ve většinové společnost převládá pochopení. „Situace je taková, že v zimě bude plynu méně a je třeba šetřit. Jediný způsob, jak zimu přečkat, je cestou úspor,“ dodal.