Hašení požáru v Českém Švýcarsku ztěžuje sama příroda

„Písčité půdy se obecně dobře odvodňují, to znamená, že snadno vysychají. K tomu samozřejmě přispělo to, že řada původních lesních listnatých porostů je nahrazená smrčinami,“ dodal Frouz.

„Pokud by plameny šlehaly přímo na ni, tak by stabilita mohla být ohrožena. Ale spíše by to byla stabilita těch drobnějších částí,“ uvedl vedoucí oddělení geologie národního parku Jakub Šafránek.

Až se požáry podaří uhasit, geologové plánují prozkoumat stabilitu brány. Kromě seismologického průzkumu během prací využijí také georadar. Odhadují, že výsledky budou mít do konce léta.