Budeme muset použít mechanismy, kterými korporáty prověřují lidi, říká Lacina k „očištění“ hnutí STAN

Znovuzvolený lídr hnutí Vít Rakušan na volebním sněmu avizoval, že si místopředsedové musí rozdělit gesce a profesionalizovat chod STAN. Lacina sdělil, že by se rád věnoval médiím, mediálním strategiím, volbám a volebním analýzám. Prý se v těchto oborech pohybuje a má v nich kompetenci.

Lacina na sněmu sdělil, že nemá cenu se hroutit nebo páchat rituální sebevraždu v souvislosti s kauzami, které se na hnutí nabalily – to prý ale neznamená, že STAN podzimní komunální volby vypouští. „Když nám teď vyjde nějaký průzkum a nebude úplně dobrý, tak bych se tomu příliš nedivil, protože to, co prožíváme v uplynulých týdnech, si o to vysloveně říká,“ uvedl s tím, že do komunálních voleb půjde STAN naplno se stovkami osobností, které jsou schopny vytahovat značku zase nahoru.

Aby se už neopakovala kauza Dozimetr, mělo by hnutí STAN po aktuálním posílení pravomocí dozorčí rady zamířit k razantnějším změnám stanov. „Že budeme muset přinést nějaké kontrolní mechanismy, které dneska znají korporátní firmy, které si prověřují lidi, jež pouští do vedení,“ prohlásil Lacina. Dodal, že politiku dělají stejní lidé jako kteroukoliv jinou profesi. Existuje tedy riziko, že se v ní objeví někdo, kdo nemá čestné úmysly.

„Petr Hlubuček, ke kterému se ta kauza vztahuje, fungoval přes den, řekl bych takovou literární nadsázkou, jako velmi pracovitý a velmi úspěšný náměstek pražského primátora. Má za sebou obrovské množství odvedené práce, tohle bylo jakési jeho hobby po večerech a myslím, že málokterý kontrolní mechanismus vám dokáže tohle najít,“ uvedl Lacina. Byl prý překvapený, když informace o prorůstání organizovaného zločinu do dopravního podniku vyšly najevo.