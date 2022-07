Kauzu milosti pro podnikatele Podroužka bude znovu řešit policie, píší Seznam Zprávy

Detektivové v polovině června uvedli, že nezjistili, že by byl spáchán trestný čin. Jejich rozhodnutí však nyní dozorující státní zastupitelství zrušilo pro nezákonnost.

Pražský hrad v odůvodnění milosti specifikoval, že Podroužek trpí závažným chronickým onemocněním několika životně důležitých orgánů, a to až na hranici jejich selhávání. Napsal také, že „tato onemocnění jej ve svém souhrnu mohou ohrozit na životě.“

Český rozhlas ale následně informoval o tom, že podnikatel se od roku 2019 dostal do vedení šesti firem a jednu ze společností nechal zapsat do obchodního rejstříku deset dní poté, co dostal milost. Žádost o milost podala jeho matka. Mluvčí prezidenta Jiří Ovčáček k tomu tehdy sdělil, že Zeman vycházel ze zdravotních zpráv.

Abolici spolupodepsal bývalý premiér Andrej Babiš (ANO). Podroužek v reakci uvedl, že milost pro něj byla „obrovským překvapením.“