Tolerance menšího množství alkoholu u vodáků je opět ve hře. Neplatila by ale všude

Politici znovu otevírají možnost tolerance alkoholu u vodáků. Návrh už prošel druhým čtením. Povolené množství alkoholu by však bylo omezené – bez pokuty by někde mohl mít vodák až půl promile. Odpůrci to považují za nebezpečné, zastánci zase tvrdí, že změna by odpovídala tomu, jak to na českých řekách vypadá už teď.