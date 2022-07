Dispečeři mohli zastavit vlak před nehodou, místo toho odkazovali hasiče jeden na druhého, zjistila Drážní inspekce

Nehoda u České Třebové byla zvláštní tím, že vlak havaroval v důsledku předchozí silniční nehody. Nákladní auto se převrátilo po nezvládnutém manévru na souběžné silnici I. třídy a část jeho nákladu se vysypala na koleje. Vlak společnosti Leo Express, který jel z Bohumína do Prahy, do něj narazil šest minut poté, co řidič auta ohlásil nehodu na tísňovou linku.

Podle Drážní inspekce se informace dostala včas hasičům Správy železnic, kteří minutu před nárazem zatelefonovali na přerovské dispečerské stanoviště. Ze záznamu hovoru vyplývá, že když se vedoucí dispečer dozvěděl, že je na trati překážka a na mapě přesně zjistil, o které místo se jedná, hasičům pouze řekl, aby zavolali do dispečerského střediska v Praze. V té době ještě zbývalo půl minuty do havárie. Do Prahy se však hasiči dovolali až krátce po nehodě. První reakce, kterou od pražského dispečera slyšeli, navíc byla, že měli telefonovat do Přerova.