Soud zprostil exprimátora Svobodu viny v kauze městské karty Opencard

Odvolací senát pražského vrchního soudu dospěl k závěru, že Svobodův skutek nebyl trestným činem.

„Je to již osm let, co se touto kauzou musím zabývat. To mi připadá v jedenadvacátém století jako skutečně dlouhá doba,“ řekl soudcům Svoboda, který bude v podzimních pražských komunálních volbách lídrem kandidátky koalice SPOLU (ODS, TOP 09 a KDU-ČSL), a tedy i opětovným kandidátem na post primátora.