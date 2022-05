Bioplynové stanice mohou být Česku užitečné na cestě od ruského paliva, ale až za mnoho let

Biometan se podobá zemnímu plynu a je možné ho dodávat do sítě. Jako první v republice ho začalo vyrábět zemědělské družstvo v Dolním Újezdu. „Z celého energetického obsahu bioplynu jsme schopni tuto komoditu vyčistit a formou biometanu ji dostat ke konečnému zákazníkovi,“ vysvětlil ředitel družstva Jan Pechanec.

Technologie na vyčištění bioplynu vyšla na padesát milionů korun. Zemědělci mají přislíbenou dotaci od ministerstva průmyslu. Zatím jen odhadují, na kolik se jim investice vyplatila. „Jak to opravdu dopadne, tak úplně nevíme, protože se ceny energií dramaticky mění, takže uvidíme, kde se ceny ustálí pro další období,“ dodal Pechanec.

Plyn do sítě by do budoucna mohla dodávat i bioplynová stanice Zephyr na Chebsku, a to za předpokladu, že stát zajistí vhodné finanční podmínky.

„Musíme zajistit úhradu nákladu a návratnost investice, takže zase někdo, v tomto případě stát prostřednictvím ERÚ, by musel vyhlásit program,“ uvádí jednatel firmy Zephyr Františkovy Lázně Jiří Vacek.

Pro menší bioplynové stanice se ale výroba plynu nevyplatí.

Jsou potřeba investice

Dvacet procent spotřeby plynu České republiky by podle odborníků mohly bioplynové stanice vyrobit až v roce 2035. Muselo by ale dojít k miliardovým investicím.

„Při kompletním využití odpadu lze pokrýt sotva polovinu stávající produkce bioplynu, takže je otázkou z čeho všeho bychom mohli biometan vyrábět,“ uvedl místopředseda představenstva České bioplynové asociace Jan Matějka.

Navíc zatím v Čechách není dostatek plynových přípojek. Tu má ve své blízkosti jen čtvrtina všech stanic.