Musíme omezit přijímání uprchlíků, vyzývá Maříková. Kolik jich bude, určuje Putin, tvrdí Kovářová

Opoziční poslanci jsou přesvědčeni, že tomu tak není. Zatímco zástupci ANO ve sněmovně hovořili o tom, že je to spíše politická debata, předseda SPD Tomio Okamura prohlásil prodloužení o necelé dva měsíce za nelegální a podobně smýšlí i poslankyně jeho hnutí Karla Maříková. „Ústavní zákon o bezpečnosti jasně říká, že by měl být nouzový stav vyhlášen nebo prodloužen nejdéle na 30 dní. Shoduje se na tom řada ústavních právníků,“ prohlásila.

„My jsme schválili zákony lex Ukrajina, které to umožňují i bez nouzového stavu. Máme azylový zákon, cizinecký zákon, máme směrnici Rady 2001/55, ta to umožňuje také. Vymlouvat se, že vláda potřebuje nouzový stav, je, myslím, velmi chabý argument. Je to pro ni jednodušší, ale neznamená to, že opatření může dělat jen během nouzového stavu,“ uvedla Maříková.

Podle Karly Maříkové ale nynější kabinet také nemá pro to, aby pokračoval nouzový stav, dostatečně pádné argumenty. Zatímco ANO tvrdilo, že je pro to, aby nouzový stav pokračoval, ale kratší dobu, SPD se stavěla proti jakémukoli prodloužení s argumentem, že pro přijetí uprchlíků z válkou sužované Ukrajiny není nezbytný.

Domnívá se, že pokud opoziční ANO proti prodloužení nouzového stavu až do konce května vystupovalo, hlavně toužilo vrátit nynější koalici její výhrady vůči „covidovému“ nouzovému stavu z minulých let. Podotkla však, že situaci nepovažuje za srovnatelnou. „Tehdejší vláda nebyla schopna dobře odůvodnit, proč chce prodloužit nouzový stav, nedávala k tomu čísla,“ řekla Kovářová.

To však odmítla místopředsedkyně Poslanecké sněmovny i vládního hnutí STAN Věra Kovářová. „Vláda vyhlásí nouzový stav nejdéle na 30 dnů. Ale v zákoně se nic neříká, že pokud žádá sněmovnu, jak dlouhá může být lhůta. Když to zákonodárce tvořil, tak dával vládě příležitost, jestliže nastane taková mimořádná situace, že může požádat o prodloužení,“ míní.

Za hlavní riziko nouzového stavu považuje, že vládě umožňuje omezit některá práva občanů. Výsledkem by podle ní mohlo být, že by hoteliéři dostali nařízeno, že musí ubytovat běžence. „Pokud by k něčemu takovému došlo, tak by to společnost rozdělilo ještě více. Pomáhat máme, mělo by to ale být dobrovolné. Ne tak, že to budeme někomu nařizovat,“ domnívá se.

Věra Kovářová je přesvědčena, že se opozice pokouší uprchlíky démonizovat. Podle ní spíše to než co jiného rozděluje společnost. „Na jedné straně máme uprchlíky, většinou ženy, babičky, děti, které přišly s jednou igelitkou, dostaly nějakou částku peněz. Váš pan předseda (Okamura) říká, podívejte se, oni dostávají nějaké peníze. Utekli před válkou, přišli bez jakýchkoli věcí. Vy rozdělujete společnost,“ vyčetla Maříkové.

Poslankyně SPD je však přesvědčena, že „Česká republika není nafukovací“. Vláda musí podle ní stanovit limit počtu uprchlíků, které je Česko ochotné přijmout, a potom už všechny další posílat do jiných zemí.

„Souhlasím, že máme těm lidem pomoci, utíkají před válkou. Ale musí to být vždy tak, aby to nebylo na úkor vlastních lidí, protože to společnost rozdělí ještě více. A vláda by měla říct jasný strop, dokud jsme schopni pomáhat, aby to byl pro uprchlíky nějaký standard. Nechceme, aby žili ve stanech. V takovém případě bychom už měli být tranzitní zemí,“ vyzvala Maříková. Vláda podle ní takový plán nemá, což jí vadí.