S mapováním majetku ruských oligarchů v Česku mají pomoci tajné služby i policejní specialisté

Ocelářští magnáti Alexander Abramov a Alexander Frolov do projektu investovali přes firmy na Kypru a Britských Panenských ostrovech. Abramovova jachta je podle časopisu Forbes na seznamu těch, které chtějí Spojené státy zabavit oligarchům. Abramov i Frolov obdrželi podle serveru Investigace od ruského prezidenta Vladimira Putina vyznamenání za zásluhy. USA je zařadily na sankční seznam a české orgány už oba prověřují.

Aktuálně se policie zabývá například rozsáhlým projektem luxusních bytových domů a golfového hřiště nazvaného Oaks Prague v Nebřenicích v okrese Praha-východ. Bude to největší golfový projekt v Česku i v Evropě, hlasá projekt, v jehož pozadí jsou ruští oligarchové.

Problémem jsou společnosti s anonymními vlastníky. ČT v minulosti natočila skrytou kamerou ruského investičního poradce Olega Olejnikova. Figurantovi tehdy radil, jak do země převést vysoké obnosy peněz z Ruska: „Můžete to poslat přes offshorové společnosti, s tím můžu pomoci.“ Za nejbezpečnější uložení peněz považoval Olejnikov nákup nemovitostí, nejlépe u hranic s Německem. „Tam koupíte penzion a pak ho dáte do pronájmu bordelu. Ti vždycky perfektně platí a vás nic nezajímá.“

Do rozkrývání majetku ruských oligarchů v Česku se už zapojily také české tajné služby, jejich úkolem je odhalovat skutečné majitele firem sídlících v daňových rájích.