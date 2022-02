Mimořádně smutné a závažné, hodnotí ústavní právník aktuální obstrukce ve sněmovně

„Je to mimořádně smutné a současně mimořádně závažné, protože pokud krátce po volbách vidíme v této míře ochromenou Poslaneckou sněmovnu, tak je to smutná výpověď nejen o ní a stranách v ní zasedajících, ale je to smutná výpověď i o jednacím řádu sněmovny, který něco takového umožňuje. A v posledku to může být smutná výpověď o stavu české demokracie,“ zhodnotil Kysela aktuální poslaneckou schůzi po dotazu moderátora Daniela Takáče.

„Uvážíme-li, za jakých okolností se v různých zemích a dobách dostávali k moci silní mužové, tak to často bylo díky tomu, že dosavadní režim prezentovali jako málo akceschopný, žvanivý, nemohoucí,“ připomněl Kysela, přičemž zmínil například Napoleona či nástup Benita Mussoliniho.

Kysela varuje před blokováním sněmovny

Proto je podle Kysely pro občany důležité, aby systém vládnutí v Česku alespoň nějak fungoval. „Ve chvíli, kdy zablokujete Poslaneckou sněmovnu, tak jste zablokoval zákonodárný proces. (…) Pak je v podstatě jedno, jestli se konají volby, kdo je vyhraje a zda má velkou či malou většinu, protože vám stačí tři, čtyři poslanci, kteří sněmovnu zablokují,“ upozorňuje expert na ústavní právo. Podobné praktiky proto dle něj není radno podceňovat, protože mohou tvořit jakési nebezpečné podhoubí.

Situace ve sněmovně se podle Kysely navíc v čase nezlepšuje – odkázal na knihu svého kolegy ústavního právníka Jana Wintra o české parlamentní kultuře z roku 2010, která se nedávno dočkala pokračování. „Ne, že by to v roce 2010 byl obrázek v pastelových barvách, ale když se posunete v čase (k současnosti), tak tam začínají převažovat tóny téměř tragické,“ tvrdí host Interview ČT24.

Kysela také nevidí problém v tom, že předsedající schůze Jan Skopeček (ODS) ve středu po půl šesté ráno odebral slovo poslanci SPD Oldřichu Černému, který v tu chvíli hovořil o včelstvech. Podle Kysely totiž sněmovna neslouží k tomu, aby se do ní poslanci přišli vypovídat. To by se pak podle něj mohlo stát, že by se v ní neudělalo nic.