Koalice se dohodla na rozpočtu. Ušetřit chce na obraně nebo státních platbách do zdravotnictví

Stanjura míní, že nejvíc práce na rozpočtu politiky ještě čeká. „Teď začne ta mravenčí práce na rozepsání do zákona o státním rozpočtu, příští týden ve středu očekávám, že bude ještě jednání tripartity, a já optimisticky předpokládám, že vláda schválí návrh rozpočtu jednomyslně.“

Vicepremiér a ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL) potvrdil, že „dohoda je na struktuře rozpočtu, to znamená úspory, které jsou v řádech desítek miliard korun, a i celkovém deficitu.“

„Dohoda je definitivní, teď je to na zpracování ministerstva financí, aby tu politickou dohodu zpracovalo a vtělilo do tabulek, grafů a textu zákona o státním rozpočtu,“ vysvětlil ministr školství a místopředseda STAN Petr Gazdík.

Odboráři veřejného sektoru jednali ve středu o platech s ministry financí a práce. Požadují, aby při příznivém vývoji stavu rozpočtu kabinet své rozhodnutí o zmrazení části výdělků přehodnotil. Ministerstvo financí v novém návrhu rozpočtu pro letošek pro přidávání nevidí prostor. Členové vlády už několikrát zopakovali, že kvůli rostoucímu zadlužení jsou úspory v rozpočtu nutné a vláda se snaží schodek snížit.

Zdravotnický deník napsal, že kabinet chce uspořit miliardy i na platbách státu do zdravotnictví za děti či důchodce. České televizi ve středu tuto informaci potvrdily tři na sobě nezávislé zdroje. Letos stát platby zvýšil o čtrnáct miliard. Ministři ani premiér se k případnému snížení této částky oficiálně vyjádřit nechtěli. „Co se týká těch plateb za státní pojištěnce, tu věc komentovat teď nebudu,“ řekl Fiala.

Opozice by takovou změnu zákona ve sněmovně nepodpořila. „Zdravotnictví, které se potýká s takovými obrovskými problémy, kde nám lidé pomáhali situaci řešit? My teď snížíme platbu za státní pojištěnce?“ namítá předsedkyně poslaneckého klubu ANO a exministryně financí Alena Schillerová. Poslanci začnou rozpočet projednávat ve druhé polovině února, schválit by ho mohli o měsíc později.