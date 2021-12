Končí druhý covidový rok, oslavy omezují vládní opatření. Přesto budou ohňostroje i koupání otužilců

V největších městech ale organizované ohňostroje na silvestra nebudou, v Praze by neměly být ani žádné jiné. Již od loňska platí vyhláška, která zakazuje používání zábavní pyrotechniky ve vyjmenovaných částech města včetně památkové rezervace, přírodních parků a chráněných území nebo v okolí zoologické zahrady. Na dodržování zákazu budou dohlížet strážníci a policisté.

Do Prahy letos přijelo podstatně méně lidí, než bývalo obvyklé před covidem, a tak by mohla být i noc klidnější. Záchranáři na Václavské náměstí nepřistaví velkokapacitní vozidlo Golem, jak bývalo obvyklé při oslavách před pandemií. „Ale náhradou za něj tam bude postaven stan,“ ujistila mluvčí záchranářů Jana Poštová. Václavské náměstí bude nicméně od 16 hodin až do sobotního dopoledne uzavřeno autům.