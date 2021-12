Počasí na Silvestra bude výjimečně teplé, mohou padat i rekordy

Na Nový rok přes den bude nejspíš velmi podobně teplo jako v pátek – maxima vystoupí nejčastěji na 8 až 13 °C, ojediněle až na 14 °C. O něco chladnější bude neděle, kdy už vítr zeslábne a vzduch bude mít šanci se více ochladit – i tak ale teploty hlavně v Čechách ještě ojediněle přesáhnou 10 °C.

Výraznější ochlazení přinese nejspíš až studená fronta, která by nás měla přejít příští středu. Za ní pak pronikne studený vzduch od severu. Nicméně zatím to vypadá, že toto ochlazení dlouho nepotrvá a příští víkend se opět dočkáme oteplení, i když spíš mírného. Maxima by se měla pohybovat postupně kolem 4 nebo 5 °C. Ale to už je samozřejmě poměrně daleko, a předpověď méně jistá.