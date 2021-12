Šlachta chce přeložit spor s Grygárkem do Brna. Návrh měl přijít dříve, míní soudkyně

Šlachtův právní zástupce Petr Opletal návrh na přeložení procesu do Brna odůvodnil mimo jiné tím, že na jihu Moravy má bývalý policista bydliště. Doplnil, že řada svědků v kauze je z Vrchního státního zastupitelství v Olomouci, a dojíždění k soudu by tak pro ně bylo jednodušší.

Grygárek s přeložením nesouhlasí. Podle jeho advokáta Petra Tomana bývalý policista soudní řízení záměrně protahuje.

Soudkyně Šárka Malíková se vyjádřila, že měl takový návrh přijít dříve. „Bylo na místě nám to sdělit alespoň v pátek. Je to nekolegiální vůči protistraně, ale je to i maření tohoto soudního jednání.“

Exžalobce se brání proti poškozování své pověsti

Grygárkovi vadí, že ho Šlachta spojil například s únikem informací v kauze Pandurů nebo s takzvanými pražskými kmotry. V knize Třicet let pod přísahou o něm například bývalý policista uvedl, že podával vlivným lobbistům, politikům a manažerům informace z jejich policejních spisů. Mohl si prý díky tomu pořídit drahý byt v centru Prahy, kde sídlil lobbista Roman Janoušek.