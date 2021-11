Prezident by měl odpoledne opět opustit nemocnici. Izolace kvůli koronaviru zkomplikuje jmenování premiéra

Ústřední vojenskou nemocnici by měl opustit prezident republiky Miloš Zeman. Premiér v demisi Andrej Babiš (ANO) v pátek oznámil, že by měla být hlava státu propuštěna ve čtyři hodiny. Zeman pak zamíří do Lán, kde chce v neděli jmenovat novým premiérem Petra Fialu (ODS). Zatím není jasné, jakým způsobem ho jmenuje, v nemocnici totiž Zeman skončil kvůli pozitivnímu testu na koronavirus. Podle ministerstva zdravotnictví se i na něj vztahuje povinnost zůstat dva týdny od pozitivního testu v izolaci, i když nemá žádné příznaky onemocnění covid-19.