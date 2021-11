Nejtěžší věc pro novou vládu bude obnovit důvěru ve stát, říká Marek Benda

Neshody občanských demokratů s Piráty ještě před nástupem vlády nepovažuje za zásadní. „Řekli jsme, že chceme porazit Andreje Babiše, to bylo dané před volbami. Opakoval jsem, že bude potřeba udělat velkou koalici, abychom napravili osm let jeho vládnutí, a v tento moment je třeba se s Piráty spojit,“ myslí si i přesto, že s jejich působením na pražském magistrátu nesouhlasí.

V pondělí večer schválila Pirátská strana po vnitrostranickém referendu koaliční smlouvu plánované vlády. „Byl jsem příjemně překvapen, jakou většinou to schválili,“ řekl Benda s tím, že rozhodnutí členů očekával.

„Myslím, že bude rozhodně výraznou změnou,“ prohlásil o možném ministrovi. Do justice by podle něj měla budoucí vláda zasahovat velmi málo a uchylovat se pouze k dílčím změnám.

„Pozice, která se mi rýsuje, tedy předsedy klubu, je pro mě zcela vyhovující a je tam moje místo,“ uvedl ke svým politickým ambicím po deseti volebních obdobích ve sněmovně. Do funkce předsedy poslaneckého klubu ODS by se mohl dostat poté, co jeho současný šéf Zbyněk Stanjura pravděpodobně zamíří na ministerstvo financí.

Rozpočtové provizorium je naprosto jasné, míní Benda

Jména budoucích ministrů Fialovy vlády neupřesnil, podle něj je předseda ODS zveřejní až po dohodě s prezidentem. „Doufám, že se na té schůzce hlavně vyjasní časový rámec. Potřebovali bychom vědět, zda vláda nastoupí za týden, za měsíc nebo později,“ řekl. Je to podle něj důležité vědět zejména kvůli schvalování státního rozpočtu.

„Je naprosto jasné, že budeme hospodařit v rozpočtovém provizoriu,“ potvrdil Benda návrhy pětikoalice, že současná sněmovna navrhovaný rozpočet pro příští rok neschválí.