Novým předsedou pražské ODS se stal Marek Benda

„Po fenomenálním volebním výsledku koalice SPOLU v parlamentních volbách v Praze pokládám téměř za povinnost na tento úspěch navázat. Zcela zjevně se ukázalo, že pražský výsledek není jen součtem preferencí jednotlivých stran koalice, ale že přináší něco navíc v podobě ochoty napříč společností, včetně mladších voličů, jít volit slušnou a sjednocenou pravici,“ uvedl Benda.

Podle nového předsedy pražské organizace se strana musí zaměřit na volby do zastupitelstva hlavního města, které se budou konat v příštím roce. „Příští volby do zastupitelstva musí být podobným referendem (jako volby do sněmovny) o naprosto chaotickém a aktivistickém vládnutí Pirátů a Prahy Sobě,“ uvedl. V Praze vládnou Piráti, Praha Sobě a Spojené síly pro Prahu (TOP 09 a STAN). V opozici je spolu s ODS ještě hnutí ANO.

Stejně tak chce Benda, ale i Portlík, posílit pozici pražské buňky uvnitř celostátní ODS. „Jsem přesvědčen, že Praha má mít svého místopředsedu ve vedení ODS. Už teď je víceméně jasné, že náš vliv na celostátní politiku vzroste úměrně našemu výsledku,“ uvedl Benda.

Sněm vybral a zvolil rovněž místopředsedy strany v hlavním městě. Prvním místopředsedou je Vojtěch Kos a řadovými místopředsedy pak Lucie Prinzová, starosta Prahy 13 David Vodrážka, pražský zastupitel Tomáš Kaštovský a Jan Poupě.

Benda působí v politice celý svůj dospělý život

V podstatě celý svůj dospělý život působí Benda ve vrcholné politice a patří k nejdéle sloužícím zákonodárcům od sametové revoluce. Už v únoru 1990 byl kooptován do České národní rady (od roku 1993 jako Poslanecká sněmovna). Ve sněmovně zastával řadu významných funkcí. Letos byl do sněmovny v říjnových volbách zvolen znovu. Benda dosud vedl občanské demokraty v Praze 4.

Portlík byl předsedou strany v hlavním městě dvě funkční období. Podruhé byl zvolen v první polovině listopadu 2019. Letos se stal starostou Prahy 9, do té doby tam byl místostarostou. V roce 2017 Portlík nahradil tehdejšího šéfa pražské ODS a někdejšího místostarostu Prahy 10 Filipa Humplíka.