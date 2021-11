Ve sněmovně zasedli bratři Okamurové, o jejich vztahu natáčeli Reportéři ČT

Sourozenci v politice

Bratři Okamurovi nejsou první sourozeneckou dvojicí české vysoké politiky. V minulém období byli do Poslanecké sněmovny zvoleni za Piráty Olga Richterová a Mikuláš Ferjenčík. „Když půjdeme do minulosti do 19. a 20. století, vidíme u mladočechů zakladatelskou dvojici bratří Julius a Eduard Grégrovi a případně pak za první a třetí republiky národní socialisté Edvard Beneš a Vojta Beneš,“ vyjmenovává politolog Balík.

Tyto sourozenecké dvojice ale neměly tak vyhroceně rozdílné názory jako Tomio a Hayato Okamurovi. „Že jsme ve sněmovně shodou okolností dva bratři, každý s velmi odlišným politickým programem, tak to je pro mě vlastně svým způsobem úplně vedlejší,“ říká Hayato.

Naopak Tomio svého bratra dlouhodobě za politické ambice kritizuje. „Starší bratr se úplně zbláznil, my se spolu dvacet let vůbec nevídáme, on má finanční problémy, takže se chce vyšplhat za každou cenu do politiky,“ uvedl v rozhovoru pro Seznam Zprávy v říjnu 2017.

„Spousta Hayatových vystoupení se nese ve znamení odčinění toho, co dělá bratr. Ale tohle mu asi nejde vyčítat, rozhodně to není nějaké vyvážení se na zádech někoho známějšího,“ konstatuje Balík.