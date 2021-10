Kanadský sládek sbírá v tuzemsku zkušenosti, jeho ležák získává ceny. Českou vlajkou ozdobil i plechovky

Jeho vzestup zblízka sledoval i Miloš Král, který se s pivovarníkem zná dvanáct let. „Většina sládků v Kanadě, v Americe ho obdivuje. Všichni by chtěli pít jeho pivo a snaží se napodobovat to, co dělá,“ popsal Král.

V jednom z českých pivovarů teď zahajoval speciální várku. Podle vrchního sládka Budějovického Budvaru Adama Brože je třeba ukázat světu, jak se český ležák vaří. „Není výhodou a radostí jenom pro pivovarníky, ale hlavně pro spotřebitele,“ uvedl Brož.

Česko je třetí největší vývozce chmele na světě

Díky podobným akcím roste zájem o tuzemské pivo, ale také o suroviny. Česko je po Spojených státech a Německu třetím největším vývozcem chmele. Polovina zdejší produkce míří do zahraničí, u žádaných odrůd je podíl i vyšší. Letošní sklizeň navíc bude podle chmelařů, i díky srážkám, rekordní.

„Očekáváme, že bude víc než osm tisíc tun chmele v České republice. V současné době evidujeme velký zájem právě z Kanady,“ řekl obchodní manažer Bohemia Hop Jan Podsedník.

Zámořské delegace přijíždí, s výjimkou loňska, každý rok. Nahlédnout do útrob výroby a skrze ležák nalézt společnou řeč.