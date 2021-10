Video s výhrůžkou pobodáním Tomia Okamury bude řešit úřad jako přestupek

„Trestní řízení bylo skončeno opatřením státní zástupkyně ze dne 6. října 2021,“ uvedl Šuráň. „Opatřením trestní věc po zhodnocení závažnosti jednání a okolností případu odevzdala k projednání přestupku Městskému úřadu v Novém Boru,“ doplnil. Za vyhrožování újmou na zdraví hrozí v přestupkovém řízení pokuta až dvacet tisíc korun.

Policie dva muže ze severu Čech v září obvinila z přečinu násilí proti skupině obyvatel a proti jednotlivci. Starší z dvojice, dvaapadesátiletý muž z Liberce, byl na nahrávce zachycen, jak vyhrožuje Okamurovi pobodáním. Čtyřiatřicetiletý muž z Jablonce, byl pak ze stejného přečinu obviněn kvůli tomu, že video živě vysílal na Facebooku. Oběma mužům podle mluvčí policie Libereckého kraje Vladimíry Šrýtrovové trestním řízení hrozily až tři roky odnětí svobody.

Šlo o nadsázku, tvrdí muži z videa

Video natáčené a vysílané podnikatelem Markem Bílým živě na Facebooku zachycuje setkání skupiny mužů v restauraci na Českolipsku. Muži na videu mluví o mimořádné schůzi sněmovny, kde se řešily body SPD o omezení pomoci v hmotné nouzi pro „nepřizpůsobivé“.

„Měli bychom probrat závažnou věc, co se týče pana Okamury. Víte dobře, že chce odejmout dávky v hmotné nouzi a dávky na bydlení. My s tím nesouhlasíme. Včera měl v Poslanecké sněmovně menší projev, kde to chtěl řešit. Budeme bojovat proti Okamurovi,“ řekl ve videu již bývalý zaměstnanec Koalice romských reprezentantů Libereckého kraje Ladislav Mártha. S příborovým nožem v ruce poté dodal „všichni do boje proti Okamurovi, vezmeme si nože a budeme ho bodat“. Ostatní účastníci setkání Márthovým slovům se smíchem tleskali.

Deník N uvedl, že účastníci setkání v českolipské restauraci tvrdí, že na videu šlo o nadsázku. „On mě požádal a začal tam mluvit, ale prostě neměl data a nemyslel to vážně,“ uvedl Bílý pro Deník N. „Mártha je hrozně moc srdečný člověk a je moc hodný. On by si to ve skutečnosti nedovolil. Nemyslel to vážně,“ dodal s tím, že video považuje zpětně za chybu a že předem netušil o čem bude Mártha mluvit.

Od videa se distancovaly všechny romské organizace, které v kraji působí, včetně Koalice romských reprezentantů Libereckého kraje, která s Márthou ukončila spolupráci.