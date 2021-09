Policie obvinila dva muže kvůli vyhrožování pobodáním Tomia Okamury

„Jeho jednání vyšetřovatel kvalifikoval jako přečin násilí proti skupině obyvatel a proti jednotlivci. Důvodem je skutečnost, že videozáznam ze schůzky, který obsahuje projevy namířené proti poslanci Parlamentu České republiky panu Tomio Okamurovi, umístil na svůj facebookový profil a umožnil jeho sdílení. I jemu hrozí trestní sazba od šesti měsíců do tří let odnětí svobody,“ doplnila policejní mluvčí Šrýtrová.

„Měli bychom probrat závažnou věc, co se týče pana Okamury. Víte dobře, že chce odejmout dávky v hmotné nouzi a dávky na bydlení. My s tím nesouhlasíme. Včera měl v Poslanecké sněmovně menší projev, kde to chtěl řešit. Budeme bojovat proti Okamurovi,“ řekl na videu bývalý zaměstnanec Koalice romských reprezentantů Libereckého kraje Ladislav Mártha. S příborovým nožem v ruce poté dodal: „Všichni do boje proti Okamurovi, vezmeme si nože a budeme ho bodat“. Ostatní účastníci setkání Márthovým slovům se smíchem tleskali.

Video z večeře na Facebooku sdílel podnikatel Marek Bílý. „On mě požádal a začal tam mluvit, ale prostě neměl data a nemyslel to vážně,“ uvedl Bílý pro Deník N. „Mártha je hrozně moc srdečný člověk a je moc hodný. On by si to ve skutečnosti nedovolil. Nemyslel to vážně,“ dodal s tím, že video považuje zpětně za chybu a že předem netušil o čem bude Mártha mluvit.

Od videa se distancují všechny romské organizace, které v kraji působí, včetně Koalice romských reprezentantů Libereckého kraje, která s Márthou ukončila spolupráci.