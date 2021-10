Žalobce požádá o vydání Babiše ke stíhání v kauze Čapí hnízdo po ustavující schůzi nové sněmovny

„Státní zastupitelství je ve své činnosti vázáno pouze trestním řádem, z tohoto důvodu musí nyní respektovat skutečnost, že jedna z obviněných osob získala opětovně poslanecký mandát a s ním spojenou imunitu. Vůči této osobě není v současné době možné provádět žádné úkony trestního řízení. O vydání této osoby k dalšímu trestnímu stíhání bude Poslanecká sněmovna požádána v návaznosti na její ustavení a ustavení příslušných orgánů sněmovny,“ uvedl Cimbala.

Stanovení termínu do 20. října podle mluvčího nezohledňovalo průběh voleb, trestní řízení podle něj nelze podřídit tomu, kdy se mají uskutečnit volby. „Tudíž nebylo namístě jakkoliv predikovat volební výsledky a případné opakovaní mandátu obviněného. Nyní však musí státní zastupitelství reagovat na aktuální a platný stav, tj. získání nového mandátu, neboť mu toto ukládá právě trestní řád,“ vysvětlil Cimbala.

Cimbala dodal, že městské státní zastupitelství zatím Šarochovi nestanovilo novou lhůtu, do kdy by měl v případu rozhodnout, a to právě s ohledem na to, že je nutné počkat na rozhodnutí sněmovny o žádosti o vydání Babiše.