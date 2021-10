Před třemi lety se FAÚ zabýval Babišovými transakcemi, řekl šéf dohledové komise

Když Andrej Babiš (ANO) v roce 2009 poslal do zahraničí peníze určené na nákup nemovitostí na francouzské Riviéře, nedostal Finanční analytický úřad (FAÚ) žádné upozornění na podezřelou transakci, a to ani od zahraničních subjektů. Úřad se transakcemi zabýval, ale až s velkým odstupem – před třemi lety. Po jednání poslanecké komise, která na činnost FAÚ dohlíží, to řekl její předseda František Vácha (za TOP 09). Podle členů komise úřad nijak nepochybil.