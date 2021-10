Benzin je nejdražší za posledních sedm let, v evropském srovnání platí čeští řidiči průměrné ceny

Když byly loni v květnu ceny benzinu nejníž, tedy okolo 25,60 koruny za litr, natankovali řidiči plnou nádrž za 1300 korun. Teď, když stojí benzin 34 korun, vyjde plná nádrž na 1700 korun. Rozdíl na jedné plné nádrži se rovná více než čtyři sta korun.

Cena nejprodávanějšího Naturalu 95 od loňského roku vytrvale stoupá. A její vývoj připomíná staré rekordy. Nejvyšší byla cena benzinu před devíti lety. To se vyšplhala až na 37 korun a 84 haléřů za litr. Taková situace zatím nenastala, i tak se ale cesty autem prodražují.

Při průměrné spotřebě sedm litrů na sto kilometrů teď vyjde cesta z Prahy do Brna asi na pětistovku. Před rokem stála o stovku míň. Víc než stovku si připlatí řidiči i na cestě z jihu Čech do Liberce. Nyní zaplatí místo 480 korun téměř šest set a při cestě napříč republikou z Ostravy do Chebu zaplatí za benzin místo tisícovky skoro o tři stovky víc.