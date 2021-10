Nejvyšší volební potenciál si drží koalice SPOLU, ukázal odhad Kantar CZ a Data Collect

Největší potenciál oslovit voliče měla podle tohoto průzkumu koalice SPOLU sdružující ODS, lidovce a TOP 09. Pokud by ji volili všichni, kdo to skutečně zvažují, získala by až 31 procent. Druhé je s 27,5 procenty ANO. Na třetím místě uskupení Pirátů a STAN, získat by mohlo až 26,5 procenta hlasů.

Následuje SPD s 15 procenty, sociální demokracie s devíti, PŘÍSAHA s osmi a půl. Na sedmém místě se se sedmi procenty umístily dva subjekty – KSČM a Trikolóra kandidující se Svobodnými a Soukromníky. Devátí jsou Zelení se šesti a desátí Otevřeme Česko normálnímu životu s 3,5 procenty potenciálu. Ostatní uskupení mají volební potenciál nižší než tři procenta.

Lídry subjektů s největším potenciálem, které se umístily na prvním až sedmém místě, pozve Česká televize do předvolební superdebaty. Vzhledem k tomu, že na sedmém místě mají dva subjekty shodný výsledek, do debaty přijde osm lídrů. ČT1 a ČT24 ji odvysílá ve středu po osmé večer.