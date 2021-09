Polsko chce spor o Turów vyřešit přímo, bez dalších zásahů EU. Podle Brabce se jednání posunulo

Liberecký hejtman Martin Půta (SLK), který na jednání osobně byl, především ocenil, „že jednání pokračují přes všechna tvrdá prohlášení, která zazněla v posledních dnech“. Rýsuje se podle něj kompromis, který by byl přijatelný pro oba státy.

Jaké by mohlo být řešení turówského sporu, však Brabec nechtěl konkretizovat. „Dokud není domluveno všechno, není domluveno nic,“ poznamenal.

„Jsme toho názoru, že problém je třeba vyřešit při dvoustranných jednáních, a ne ho eskalovat na úrovni Evropské unie. Letos v květnu byla uzavřena provizorní dohoda, ta má být podle našeho stanoviska základem pro další jednání,“ uvedl Jabloński. Události posledních měsíců podle něj mohly být i důvodem k tomu, aby polská strana jednání ukončila či přerušila. „Ale neudělali jsme to, protože věříme, že takové věci je třeba řešit prostřednictvím dialogu,“ ujistil náměstek.

Také ministr Brabec po jednání zdůraznil, že „nebylo nikdy cílem a ambicí České republiky, aby to skončilo u Evropského soudního dvora“. Dodal, že Praha má stále zájem dohodnout se mimosoudně.

V předchozích dnech zněla z Varšavy i ostřejší vyjádření. Premiér Mateusz Morawiecki obvinil Česko, že je „absolutně bez dobré vůle“. Český premiér Andrej Babiš (ANO) však tvrdí opak: „Polská strana měla dostatek času na to, aby tento problém řešila, bohužel ho nechtěla řešit.“ Důsledkem podle něj bylo, že se Praha rozhodla záležitost řešit přes Evropskou komisi. Ve čtvrtek Morawiecki chyběl na demografickém summitu v Budapešti, kam přijel český premiér Andrej Babiš (ANO).

Maršálek Dolnoslezského vojvodství Cezary Przybylski zároveň varoval, že pokud státy nenaleznou dohodu, nebude Polsko dávat peníze na společné projekty samospráv obou zemí. Polsko odmítá platit pokuty a zároveň financovat projekty. Polské úřady svůj postoj – tedy pokračování v těžbě – hájí tím, že náhlé zastavení provozu Turówa by ohrozilo energetickou bezpečnost země i tisíce pracovních míst.

Česká vláda má v tomto sporu na své straně i opozici. „Polská strana si za současný vývoj může sama. Byli to oni, kteří odmítli jít ke kulatému stolu a věci a problémy řešit s tím, že argumentovali, že mají platné rozhodnutí o těžbě, tudíž se nemusí bavit s Českou republikou,“ řekl europoslanec Tomáš Zdechovský (KDU-ČSL). Zároveň však dal najevo, že polská nabídka nemusí být postačující, protože příhraniční obce nestojí o peníze. „Mají strach o životy svých občanů a o to, aby na české straně nevznikla mrtvá krajina bez vody,“ podotkl.

I europoslanec Mikuláš Peksa (Piráti) uvedl, že dosud situaci „vnímal tak, že se na polské straně vládní strana Právo a spravedlnost chová poměrně dost nerozumně“. Domnívá se, že nyní se pozice vlády změkčuje a blíží se k postojům polské opozice, která je ve věci Turówa smířlivější. „Chápu, že se jim nelíbí, že skončili před soudem za porušování zákonů, že ten soud prohrávají a že jim byla vymezena pokuta, ale tomu se nelze vyhnout,“ dodal.

Ministr životního prostředí Richard Brabec před začátkem nových jednání řekl, že věří, že se podaří vztahy obou zemí vylepšit. „Jsem velmi smutný z toho, jak situace kazí česko-polské vztahy. Není to jen záležitost na úrovni vysoké politiky, která dopadá na visegrádskou čtyřku, ale to jsou i vztahy mezilidské. Jsem přesvědčený, že oba národy se mají rády,“ uvedl Brabec. Zdůraznil, že cílem české strany „není zabránit těžbě uhlí, ale nechceme si nechat ničit životní prostředí“. Praha podle něj nechce Polsku mluvit do toho, jaký má mít energetický mix.